تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

پی ٹی آئی میں کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں، میٹنگ میں بحث کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل دیا جاتا ہے، شیخ وقاص اکرم

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اور ہم سب کسی اور کو نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی  کو جوابدہ ہیں۔

مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صرف بانی پی ٹی آئی  کو جوابدہ ہیں کسی صوبائی تنظیم کو نہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم صرف بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کے پابند ہیں،  ہم نے کسی اور سے  کوئی  پالیسی لائن نہیں لینی ہے۔  

پارٹی میں اختلافات کے تاثر سے متعلق سوال کا جواب دیتے  ہوئے  انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، جب ہماری  کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو  اس میں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے،  مختلف نکتہ نظر سامنے آتے ہیں اور پھر گفتگو کے بعد مشترکہ لائحہ عمل سامنے آتا ہے۔

مرکزی سیکریٹری اطلاعات نے سندھ حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے وزیر اعلی  خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ویلکم کیا، میں سندھ حکومت کے اس اقدام کو سراہتا ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہمیں سیاسی رویہ نظر آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر سندھ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ناصر شاہ کی جانب سے زبردست کوارڈینیشن رہی۔

مزید پڑھیں

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

سلمان اکرم کا بیرسٹر گوہر سے متعلق بیان، پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آگئے

انہوں  نے کہا کہ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ویلکم کہنا چاہیے  لیکن پنجاب میں دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے  ساتھ  بد تمیزی کی گئی۔  انہوں نے کہا کہ ہم نے  کراچی میں جلسے کے حوالےسے20  لاکھ  روپے  سمیت سیکیورٹی فیس  بھی جمع کرا دی ہے۔ 

شیخ وقاص اکرم  نے کہا کہ حکومتی لوگ  کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں  پر حملے نہیں ہو رہے، حکومت والے کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں ؟ کیا یہ چاہتے ہیں ہم پر حملہ ہو جائے؟ ہمارے بندے شہید ہو جائیں؟۔

شیخ وقاص اکرم نے حکومت سے سوال  کیا کہ آپ  چاہتے کیا ہیں ؟۔  کیا آپ دہشت گردوں کو حملوں پر اُکسا رہے ہیں ؟۔  

وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان  پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے کئی  لوگ  دہشت گردحملوں میں شہید ہوئے ، یہ  تاثر دینا درست نہیں کہ ٹی ٹی پی والے تحریک انصاف والوں پر حملہ نہیں کرتے۔

انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کیخلاف ہے، میں بطور مرکزی سیکریٹری اطلاعات  کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ناسور ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

 Jan 09, 2026 08:57 PM |
عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 08:11 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو