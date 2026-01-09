چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں، ٹرمپ

صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کرتے تو روس یا چین وہاں پہنچ جاتے

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔

وائٹ ہاوس میں امریکی آئل کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں جبکہ امریکا اور وینزویلا کے پاس دنیا کا 55 فیصد تیل ہے، امریکا نے گزشتہ روز وینزویلا سے 3 کروڑ بیرل تیل لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں وہاں تیل کا کاروبار فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آئل کمپنیاں وہاں کا انفرا اسٹرکچر کیسے بہتر بناتی ہیں، انہوں نے کہا کہ تیل کے تاجروں کو وینزویلا میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

وینزویلا کے تیل کی کمائی پر امریکی گرفت مضبوط، لین دین صرف امریکا سے ممکن

صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کرتے تو روس یا چین وہاں پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا اور وینزویلا کے تعلقات بہت بہتر سمت میں جا رہے ہیں اور وینزویلا میں تیل کے کاروبار سے امریکی عوام کو براہِ راست فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ امریکا کی کون سی آئل کمپنیاں وینزویلا میں کام کریں گی جبکہ آئل کمپنیاں وینزویلا سے نہیں ہمارے ساتھ براہِ راست معاہدے کریں گی۔

وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ مادورو نے کئی افراد کو قتل کیا اور متعدد لوگوں کو غیرقانونی حراست میں رکھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |
رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

 Jan 10, 2026 12:16 AM |
ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

Jan 09, 2026 11:06 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی وزیر داخلہ کے معاون لیفٹیننٹ جنرل سعید القحطانی خالق حقیقی سے جا ملے

Express News

بیٹے کا نام بھارتی سائنسدان اور بیٹی کا ویڈیو گیم پر رکھا؛ ایلون مسک

Express News

اپنی فوج کو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

ملالہ یوسفزئی کا غزہ کی لڑکیوں کیلیے لاکھوں ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی پالیسیاں عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہیں؛ دنیا کو لٹیرے سے بچانا ہے؛ جرمن صدر

Express News

خامنہ ای کا ٹرمپ کو دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنے ملک پر توجہ دینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو