ایرانی سیکیورٹی فورسز مظاہرین پر تشدد سے باز رہیں، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا مشترکہ بیان

ٹرمپ نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر ایران میں احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیا جائے گا

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup

فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین کی ہلاکتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا گیا کہ وہ مظاہرین پر تشدد سے باز رہیں۔

فرانسیسی صدر، برطانوی وزیراعظم اور جرمن چانسلر کی جانب سے ایران کی صورتحال پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے استعمال پر گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ بیان میں ایرانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ تشدد سے باز رہیں اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔

مشترکہ بیان میں اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ ایرانی حکام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آبادی کا تحفظ کریں اور شہریوں کو آزادیٔ اظہار اور پُرامن اجتماع کی اجازت دیں تاکہ عوام کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے بنیادی حقوق استعمال کر سکیں۔

دوسری جانب، گزشتہ روز امریکی صدر نے بھی ایک انٹرویو کے دوران خبردار کیا تھا کہ اگر ایران میں احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکا اس پر بھرپور اور نہایت سخت ردِعمل دے گا۔

واضح رہے کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ غیر ملکی انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق یہ احتجاج ملک کے 100 سے زائد شہروں تک پھیل چکا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک ہلاک افراد کی تعداد 47 ہوچکی ہے، جن میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں جبکہ تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |
رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

 Jan 10, 2026 12:16 AM |
ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

Jan 09, 2026 11:06 PM |

متعلقہ

Express News

سعودی وزیر داخلہ کے معاون لیفٹیننٹ جنرل سعید القحطانی خالق حقیقی سے جا ملے

Express News

بیٹے کا نام بھارتی سائنسدان اور بیٹی کا ویڈیو گیم پر رکھا؛ ایلون مسک

Express News

اپنی فوج کو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتا ہوں؛ ٹرمپ

Express News

ملالہ یوسفزئی کا غزہ کی لڑکیوں کیلیے لاکھوں ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی پالیسیاں عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہیں؛ دنیا کو لٹیرے سے بچانا ہے؛ جرمن صدر

Express News

خامنہ ای کا ٹرمپ کو دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنے ملک پر توجہ دینے کا مشورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو