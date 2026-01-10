امریکا اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کو بڑھاوا دے رہا ہے، ایرانی سفیر

امریکا کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اقوامِ متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں

اقوامِ متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکا پر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کو بڑھاوا دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات کو مسترد کردیا۔

ایرانی سفیر نے اس حوالے سے اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک باضابطہ خط ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکا کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اقوامِ متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔

امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ امریکا اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اشتعال انگیزی و تشدد کو فروغ دے رہا ہے۔

انہوں نے امریکی اقدامات کو غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکا کی پالیسیاں نہ صرف عالمی امن بلکہ بین الاقوامی قوانین کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔

ایرانی سفیر نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکی اقدامات کا نوٹس لے اور عالمی قوانین کے تحفظ کو یقینی بنائے۔

 
