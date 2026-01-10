کے پی ٹی سے پپری تک ریلوے لائن کی بحالی کے منصوبے کا آغاز

منصوبہ کی تکمیل سے کراچی کی بندرگاہوں پر دباؤ، ترسیل کی لاگت، وقت اور ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی آئے گی

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کے اہم تاریخی منصوبے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک پِپری کی تعمیر کا باضابطہ آغاز ہوگیا۔

افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور ڈی پی ورلڈ گروپ کے چیئرمین اور سی ای او سلطان احمد بن سولیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن (این ایل سی)، ڈی پی ورلڈ، پاکستان ریلوے، بندرگاہوں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔

کراچی پورٹ ٹرسٹ سے مارشلنگ یارڈ پِپری تک 52 کلومیٹر ڈیڈیکیٹڈ فریٹ ریلوے لائن چار ماہ میں بحال ہوگی، پِپری میں جدید ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک، ریل، سڑک اور بندرگاہی سہولیات ایک مرکز میں دستیاب ہوں گے، منصوبہ کی تکمیل سے کراچی کی بندرگاہوں پر دباؤ، ترسیل کی لاگت، وقت اور ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی آئے گی۔

اس اہم راہداری منصوبہ سے درآمدات اور برآمدات کی چین، وسطی ایشیا اور دیگر علاقائی ممالک تک ترسیل سَستی، تیز اور مؤثر بنائی جائے گی، منصوبہ کی تکمیل کے بعد کراچی بندرگاہ پر آنے والے درآمدی کنٹینرز کو براہِ راست ریل کے ذریعے پِپری منتقل کیا جائے گا۔

سپلائی چین کی بہتری سے یہ منصوبہ علاقائی اور عالمی تجارت میں پاکستان کی مسابقتی صلاحیت بڑھانے میں بھی کارگر ثابت ہوگا، یہ اہم تاریخی منصوبہ پاکستان کے لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |
رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

رجب بٹ اور ایمان رجب کی ڈرامے میں انٹری؛ ناظرین حیران رہ گئے

 Jan 10, 2026 12:16 AM |
ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

ڈرامے میں بیٹی کی عمر کی اداکارہ کیساتھ رومانس؛ شہود علوی نے حقیقت بتادی

Jan 09, 2026 11:06 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو