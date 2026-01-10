ایس آئی ایف سی کی معاشی اصلاحات کے مثبت ثمرات، صعنتی شعبہ میں نمایاں پیشرفت

رواں مالی سال  میں اب تک 21,668 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن مکمل ہوگئی، ایس ای سی پی

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ایس آئی ایف سی کی  مربوط سہولت کاری  کی بدولت پاکستان میں کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری کے دائرہ کار میں نمایاں توسیع ہوئی ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال  میں اب تک 21,668 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن مکمل ہوئیں۔ پاکستان میں نئی کمپنیوں کے اندراج سے معیشت میں  30.7 ارب روپے کا پیڈ اپ کیپٹل شامل ہوا جو گزشتہ سال کی نسبت 29 فیصد کا نمایاں اضافہ ہے۔

ایس ای سی پی میں  279,724 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن  ملکی کاروباری منظرنامے میں نئی تحریک و ترقی کی علامت  ہے، آئی ٹی اور ای کامرس کا شعبہ 4,277  نئی کمپنیوں کے ساتھ سرفہرست رہا،  تجارتی شعبہ میں 2,997، سروسز میں  2,686 اور ریئل اسٹیٹ میں 2,031 کمپنیاں شامل ہیں۔ 

رواں مالی سال  غیر ملکی سرمایہ کاری میں مثبت رجحان برقرار رہا، 731 غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 524 نئی کمپنیوں کے  ساتھ  1.26 ارب روپے کی سرمایہ کاری  کی۔

چین، برطانیہ، جرمنی، جنوبی افریقہ، ، ویتنام، امریکہ اور یو اے ای سمیت متعدد ممالک کی کمپنیوں نے پاکستان میں رجسٹریشن کرائی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں 71 فیصد حصے کے ساتھ چین سرفہرست ہے جو پاکستان میں بڑھتے کاروباری اعتماد کا واضح مظہر ہے۔

ایس ای سی پی کا کہنا ہے کہ نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن پاکستان کے کارپوریٹ فریم ورک میں پائیدار اعتماد اور ٹیکنالوجی و سروسز شعبوں میں ترقی کی عکاس ہیں، ایس آئی ایف سی کی جدت پسند اور فیصلہ کن معاونت صنعتی ترقی کو نئی رفتار دے رہی ہے اور پاکستان کے صنعتی شعبہ  کو عالمی معیار پر استوار کر رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

 Jan 10, 2026 12:23 PM |
مادھوری ڈکشٹ دن میں دو مرتبہ کیا کرتی تھیں؟ بچوں کیلیے اہم پیغام

مادھوری ڈکشٹ دن میں دو مرتبہ کیا کرتی تھیں؟ بچوں کیلیے اہم پیغام

 Jan 10, 2026 11:36 AM |
سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو