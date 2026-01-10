راولپنڈی: قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم عمان سے گرفتار

ملزم کے خلاف سال 2024 میں قتل کی دفعات کے تحت تھانہ بھاگٹانوالہ سرگودھا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا

راولپنڈی:

قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو عمان سے گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم علی حیات کو عمان سے گرفتار کر کے اسلام آباد ائرپورٹ منتقل کیا گیا، گرفتار ملزم پنجاب پولیس کو مطلوب تھا۔

ملزم کے خلاف سال 2024 میں قتل کی دفعات کے تحت تھانہ بھاگٹانوالہ، سرگودھا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لئے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔

ملزم کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کردیا، ملزم کی حوالگی انٹرپول اسلام آباد کی انٹرپول عمان کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے ممکن ہوئی۔
