لاہور: کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

لاہور:
ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں شمیم احمد، امجد علی اور کلیم اللہ شامل ہیں جن کی گرفتاریاں لاہور اور ننکانہ صاحب سے عمل میں لائی گئیں۔
گرفتار ملزمان کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے اور ان کے قبضے سے بھاری تعداد میں مختلف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات برآمد ہوئی ہیں۔
ملزمان رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات تیار کرنے، اسٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے، ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔