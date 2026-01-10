باجوڑ: وزیرِ مملکت کے گھر پر دستی بم سے حملہ

باجوڑ میں وزیرِ مملکت مبارک زیب خان کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق حملے کے نتیجے میں خوش قسمتی سے حملے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، حملے میں گھر کی دیواروں کو نقصان پہنچا جبکہ گھر کے احاطے میں دھماکے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔
حملہ رات گئے نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور دستی بم پھینک کر فرار ہوگئے۔
ڈی پی او وقاص رفیق نے کہا کہ حملے کے نتیجے میں قریبی گھروں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔
یاد رہے کہ یہ مبارک زیب خان کے گھر پرہونے والا چوتھا حملہ ہے