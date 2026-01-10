متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ

ایف آئی اے اور یو اے ای کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد نے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔

ذرائع کے مطابق دورے کے دوران انسانی اسمگلنگ کے خلاف پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جاری تعاون پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے یو اے ای کے وفد کو ادارے کی مجموعی کارکردگی پر بریفنگ دی اور امیگریشن جرائم کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔

بریفنگ میں بین الاقوامی مسافروں کی سہولت کے لیے قائم پری ڈیپارچر فیسلیٹیشن سینٹرز پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن کا مقصد قانونی سفر کو آسان بنانا ہے۔

ملاقات کے دوران ایف آئی اے اور یو اے ای کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دورے کے اختتام پر ایف آئی اے کی جانب سے یو اے ای کے وفد کو یادگاری تحفہ پیش کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

 Jan 10, 2026 12:23 PM |
مادھوری ڈکشٹ دن میں دو مرتبہ کیا کرتی تھیں؟ بچوں کیلیے اہم پیغام

مادھوری ڈکشٹ دن میں دو مرتبہ کیا کرتی تھیں؟ بچوں کیلیے اہم پیغام

 Jan 10, 2026 11:36 AM |
سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

سالگرہ کا سرپرائز؛ ارشاد بھٹی کا اہلیہ کیساتھ شاہی فوٹو شوٹ وائرل

 Jan 10, 2026 12:43 AM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو