متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ

اسلام آباد:
متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد نے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔
ذرائع کے مطابق دورے کے دوران انسانی اسمگلنگ کے خلاف پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جاری تعاون پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے یو اے ای کے وفد کو ادارے کی مجموعی کارکردگی پر بریفنگ دی اور امیگریشن جرائم کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔
بریفنگ میں بین الاقوامی مسافروں کی سہولت کے لیے قائم پری ڈیپارچر فیسلیٹیشن سینٹرز پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن کا مقصد قانونی سفر کو آسان بنانا ہے۔
ملاقات کے دوران ایف آئی اے اور یو اے ای کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دورے کے اختتام پر ایف آئی اے کی جانب سے یو اے ای کے وفد کو یادگاری تحفہ پیش کیا گیا۔