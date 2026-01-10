راولپنڈی: گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ڈیڑھ کروڑ مالیت کے زیورات برآمد

راولپنڈی:
راولپنڈی پولیس پر فائرنگ کے دوران زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں سے تفتیش میں اہم پیشرفت سامنے آگئی۔
تھانہ ریس کورس پولیس نے ملزمان کی نشاندہی پر کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد مالیت کے 30 تولہ مسروقہ طلائی زیورات، 16 لاکھ 63 ہزار روپے نقد برآمد کرلیے۔
پولیس ترجمان کے مطابق ڈاکوؤں سے مسروقہ لیپ ٹاپ، راڈو گھڑی و موٹر سائیکل، آلات نقب زنی اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔
زیر حراست ملزمان نے دوران تفتیش ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا، زیر حراست افراد کے انکشاف اور نشاندہی پر برآمدگی عمل میں لائی گئی، ملزمان کو ایک ماہ قبل گرفتار کیا تھا۔