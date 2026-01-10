صدر، وزیراعظم کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ

شمالی وزیرستان، کرم میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر اہلکاروں کی مہارت کو سراہا

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup

صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے خیبرپختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان اور کرم میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سکیورٹی اہلکاروں اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔

ایوانِ صدر کے میڈیا وِنگ سے جاری بیان کے مطابق صدرِ مملکت نے کہا کہ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لئے سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔

وزیراعظم  شہباز شریف نے  سیکیورٹی فورسز کے افسران و جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے دہشتگردی کے عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان اور پولیس کے جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف بر سر پیکار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے بہادر و فرض شناس افسروں اور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرآت نہیں کر سکتا۔

وزیرِ اعظم نے کہا کہ ان سمیت پوری قوم سکیورٹی فورسز کے ارض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا  اور کہا کہ  فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں قابل ستائش ہیں۔

انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں خوارجیوں کے خاتمے کیلئے کامیاب آپریشنز سکیورٹی فورسز کو   سلام پیش کرتے ہیں،  خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خاتمے کیلئے سکیورٹی فورسز پرعزم ہیں،  کے پی کے میں فتنہ الخوارج کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی،  قوم کی حمایت سے خوارجیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 2 کامیاب کارروائیاں کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد دی اور  11 دہشتگردوں کو ہلاک کرنے کو سراہا۔

ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے “عزمِ استحکام” آپریشن کامیابی سے جاری ہے، ہماری فورسز ملک دشمن عناصر کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی، سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی گلوکارہ جینیفر گروٹ کی قرآنی تلاوت نے سب کو مسحور کردیا، ویڈیو وائرل

امریکی گلوکارہ جینیفر گروٹ کی قرآنی تلاوت نے سب کو مسحور کردیا، ویڈیو وائرل

 Jan 10, 2026 01:58 PM |
معروف ہالی ووڈ اداکار گرفتار، جیل بھیج دیا گیا

معروف ہالی ووڈ اداکار گرفتار، جیل بھیج دیا گیا

 Jan 10, 2026 01:43 PM |
معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

معروف بھارتی صحافی پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت کے معترف

 Jan 10, 2026 12:23 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو