عراق کا جے ایف-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری میں گہری دلچسپی کا اظہار

سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سرکاری دورۂ عراق کے دوران کمانڈر عراقی فضائیہ، لیفٹیننٹ جنرل اسٹاف پائلٹ مہند غالب محمد راضی الاسدی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دوطرفہ عسکری تعاون اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے اُمور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں مشترکہ تربیت، صلاحیت میں اضافے، ایوی ایشن انڈسٹری میں تعاون اور دونوں فضائی افواج کے مابین عملی ہم آہنگی کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
عراقی فضائیہ کے ہیڈکوارٹر آمد پر سربراہ پاک فضائیہ کا تاریخی اور شاندار استقبال کیا گیا، جہاں عراقی فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا جو دونوں فضائی افواج کے مابین باہمی احترام اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔
سربراہ پاک فضائیہ نے پاکستان اور عراق کے مابین گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط کو اُجاگر کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک اور انکی مسلح افواج کے درمیان دیرپا تعلقات کی بنیاد قرار دیا۔
سربراہ پاک فضائیہ نے تربیت اور مشترکہ صلاحیتوں میں اضافہ کے شعبوں میں عراقی فضائیہ کی مکمل معاونت کے لیے پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔
دونوں کمانڈرز نے باہمی آپریشنل ہم آہنگی اور مستحکم عملی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیتی پروگرامز کے انعقاد پر اتفاق کیا کمانڈر عراقی فضائیہ نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے خطے کی ایک جدید اور ٹیکنالوجی سے لیس فضائیہ کی صورت میں اس کے کامیاب ارتقاء کی تعریف کی۔
پاک فضائیہ کے عالمی معیار کے تربیتی نظام کو تسلیم کرتے ہوئے اُنہوں نے عراقی فضائیہ کے لیے جدید اور مستقبل سے ہم آہنگ تربیتی ماڈل کی تشکیل میں پاک فضائیہ کی معاونت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
عراقی کمانڈر نے پاک فضائیہ کے پائلٹس کے ایکسچینج پوسٹنگ پروگرام میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور اس امر پر زور دیا کہ عراقی پائلٹس، پی اے ایف کے حربی تجربہ رکھنے والے پیشہ ور پائلٹس سے براہِ راست سیکھنے کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کا عملی تجربہ عالمی سطح پر مثالی سمجھا جاتا ہے۔
کمانڈرعراقی فضائیہ نے جے ایف-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ممکنہ خریداری، سپر مشاق تربیتی طیاروں کی شمولیت اور جامع دیکھ بھال و لائف سائیکل سپورٹ میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
جنگ کے بدلتے ہوئے رجحانات میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اُنہوں نے منظم مشترکہ تربیت اور بہتر عملی ہم آہنگی کے ذریعے پاک فضائیہ کے وسیع آپریشنل تجربے سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
عراقی ایئر چیف نے خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا اور باہمی تزویراتی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
سربراہ پاک فضائیہ کا یہ دورۂ عراق دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، پیشہ ورانہ تعاون کو بڑھانے اور دونوں فضائی افواج کے مابین دیرپا روابط کے فروغ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔