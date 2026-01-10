ڈائیلاگ ہی واحد حل ہے، زرداری، نواز اور شہباز شریف کے پاس جائیں گے، فواد چوہدری

پی ٹی آئی کو سندھ میں ویلکم کیا گیا، بلاول میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی جھلک نظر آئی، سابق وفاقی وزیر

ویب ڈیسک January 10, 2026
لاہور:

پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ڈائیلاگ ہی واحد حل ہے، اس کے لیے زرداری، نواز اور شہباز شریف کے پاس جائیں گے۔

بار کے انتخابات کے موقع پر سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری لاہور پہنچے جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لاہور بار ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے۔ یہاں ہر سال وکلا کے انتخابات ہوتے ہیں جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے۔ وکلا ہمیشہ قانون کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔

فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں انتخابات ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی انتخابات ہونے چاہییں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز سندھ میں تحریک انصاف کو ویلکم کیا جس سے اچھا تاثر گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کو بھی سندھ حکومت کی جانب سے ویلکم کیا گیا۔ بلاول بھٹو کی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کی جھلک نظر آئی۔

سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس جائیں گے اور تمام جماعتوں کے مل بیٹھنے سے معاملات ٹھیک ہوں گے۔

فواد چوہدری نے تحریک انصاف کی قید خواتین کے حوالے سے غور و فکر کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ جو سزا یافتہ خواتین ابھی سرنڈر نہیں کر سکیں، ان کی سزائیں سسپینڈ کی جانی چاہییں۔

خیبرپختونخوا کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے تحریک انصاف کو بہتر علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف تیسری مرتبہ وہاں سے منتخب ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا کے مسائل کا حل تحریک انصاف کو بہتر معلوم ہے اور کے پی کے کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، یہ بات تحریک انصاف سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔
