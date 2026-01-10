سرد موسم کی شدت؛ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں

صوبائی وزیر تعلیم نے یہ فیصلہ عوامی سروے کے نتیجے میں طلبہ کی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا

ویب ڈیسک January 10, 2026
سرد موسم کی شدت کے باعث صوبائی حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے

ایکسپریس نیوز کے مطابق طلبہ کی صحت کی بہتری کے لیے صوبائی وزیر تعلیم نے فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب کے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ایک ہفتہ  بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا۔

صوبائی وزیر تعلیم  نے کہا کہ عوام سے مشاورت کے بعد اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ یہ فیصلہ موسم کی شدت اور طلبہ کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔

رانا سکندر حیات نے کہا کہ عوامی سروے میں تقریباً 87 فیصد افراد نے چھٹیوں میں توسیع کے حق میں رائے دی جب کہ تقریباً 13 فیصد افراد نے 12 جنوری کے حق میں رائے دی۔  سروے کے مطابق وزیر تعلیم کے پول میں 19 جنوری کے حق میں 154178 آرا  آئیں جب کہ 24829 ووٹ 12 جنوری کے حق میں کاسٹ ہوئے ۔

وزیر تعلیم نے کہا کہ تمام سی ای اوز اپنے اپنے اضلاع میں فیصلے کا نفاذ یقینی بنائیں۔

دوسری جانب آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے چھٹیوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ صدر ایسوسی ایشن کے مطابق پہلے ہی بہت تعلیمی نقصان ہوچکا  ہے، پیر 12 جنوری کو پرائیویٹ اسکولز کھولنے کا اعلان کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ ہفتے تک موسم سرما شدت میں کمی ہو جائے گی۔
