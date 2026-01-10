پی پی 167 لاہور کے انتخاب میں ن لیگ کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب

ریٹرننگ آفیسر محمد عمر مقبول کی جانب سے فارم 34 جاری کیا گیا

ویب ڈیسک January 10, 2026
مرحوم ایم پی اے عرفان شفیع کھوکھر کی خالی نشست پر پی پی 167 لاہور میں بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق مرحوم ایم پی اے عرفان شفیع کھوکھر کی خالی نشست پر پی پی 167 لاہور میں بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا جس میں ن لیگ کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب ہوگئے ہیں۔

پی پی 167 لاہور سے مسلم لیگ ن کے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب ہوگئے ہیں۔

ریٹرننگ آفیسر محمد عمر مقبول کی جانب سے فارم 34 جاری کیا گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخاب بلا مقابلہ مکمل کیا گیا۔

وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی حلقہ پی پی 167 کے ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار ملک محمد شفیع کی بلا مقابلہ کامیابی پر اظہار تشکر کیا اور حلقہ پی پی 167 کے عوام کو مبارکباد دی۔

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار کی کامیابی محمد نواز شریف کی قیادت اور رہنمائی میں عوامی خدمت کا ثمر ہے۔ عوامی فلاح و بہبود اور خدمت کا سفر اب تیز تر ہوگا۔
