لاہور: گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو ٹوکے مار کر قتل کردیا

لاہور:
فیکٹری ایریا میں گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو ٹوکے کے وار سے قتل کردیا۔
پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قاتل شوہر کو گرفتار کرلیا، وزیراعلیٰ کی ہدایت پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے مقتولہ کے گھر پہنچ کر اُس کے والدین سے ملاقات کی اور وزیراعلیٰ پنجاب کا تعزیتی پیغام پہنچایا۔
حنا پرویز بٹ نے کہا کہ اپنی بیوی کا گلا کاٹنے والا مرد قانون کے سامنے مجرم ہے، اسے مثال بنایا جائے گا۔ قاتل شوہر کو قرار واقعی سزا دلوانا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ غیرت، شک یا انا کے نام پر قتل کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، متاثرہ خاندان کو مکمل تحفظ اور قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔
حنا پرویز بٹ کا مزید کہنا تھا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا کوئی بھی مرد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، خواتین کے لیے محفوظ پنجاب وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا وژن ہے۔