پشاور، چڑیا گھر میں خوشیوں کی آمد، ننھے بنگال ٹائیگرز توجہ کا مرکز

بنگال ٹائیگرز کا شمار دنیا کی طاقت ور اور خوبصورت جنگلی بلیوں میں ہوتا ہے، وائلڈ لائف حکام

احتشام خان January 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
پشاور:

چڑیا گھر میں دو ننھے بنگال ٹائیگرز کی آمد نے رونقیں دوبالا کر دی ہیں اور دونوں ننھے بنگال ٹائیگرز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے  ہیں، انتظامیہ کے مطابق دونوں ننھے ٹائیگرز کو ابتدائی دنوں میں خصوصی انٹینسیو کیئر میں رکھا گیا تاہم اب مکمل صحت یاب ہیں اور اب انہیں عام انکلوژر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بتایا کہ ننھے بنگال ٹائیگرز اب سیاحوں کے لیے نمائش کے لیے پیش کر دیے گئے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں آنے والے شہری اور بچے خاص طور پر ان کی معصوم حرکات دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہی اور ٹائیگرز کے بچوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سیاحوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔

وائلڈ لائف حکام کے مطابق بنگال ٹائیگرز کا شمار دنیا کی طاقت ور اور خوبصورت جنگلی بلیوں میں ہوتا ہے، جو عموماً گھنے جنگلات، سرسبز میدانوں اور پانی کے قریب علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے، یہ جانور گرم اور مرطوب ماحول میں بہتر طور پر نشوونما پاتا ہے اور تیراکی میں بھی مہارت رکھتا ہے۔

بنگال ٹائیگر فطری طور پر تنہا رہنے والا جانور ہے اور اپنی حدود کا خاص خیال رکھتا ہے۔

 

 

چڑیا گھر انتظامیہ نے بتایا کہ ننھے ٹائیگرز کی بہتر دیکھ بھال، خوراک اور قدرتی ماحول سے قریب تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ صحت مند ماحول میں پروان چڑھ سکیں۔

شہریوں نے چڑیا گھر انتظامیہ کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے نہ صرف تفریح بلکہ جنگلی حیات سے متعلق آگاہی میں بھی اضافہ ہوگا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |
رجب بٹ کی شادی خطرے میں، سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس کے ساتھ پیغام جاری

رجب بٹ کی شادی خطرے میں، سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس کے ساتھ پیغام جاری

 Jan 10, 2026 03:25 PM |
امریکی گلوکارہ کی قرآنی تلاوت نے سب کو مسحور کردیا، ویڈیو وائرل

امریکی گلوکارہ کی قرآنی تلاوت نے سب کو مسحور کردیا، ویڈیو وائرل

 Jan 10, 2026 02:23 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ شروع کردی

Express News

تحریک انصاف کے تمام لوگ بانی کے فیصلوں کے پابند اور ان کو ہی جواب دہ ہیں، سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ سال 7 لاکھ 62 ہزار پاکستانی چلے گئے

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

راولپنڈی، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے زخمی 62 سالہ شہری دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو