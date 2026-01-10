گھنے بالوں کا جھانسہ، شوہر گنجا نکلا؛ بیوی نے ایف آئی آر درج کرادی

اہلیہ نے شوہر اور سسرالیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ شوہر کا گنج پن چھپا کر ان کو شادی کے لیے دھوکا دیا گیا

ویب ڈیسک January 10, 2026
بھارت میں ایک خاتون نے اپنے شوہر اور چار سسرالیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ ایف آئی آر میں ان افراد پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے شوہر کا گنج پن چھپا کر 2024 میں خاتون کو شادی کے لیے دھوکا دیا ہے۔

بسراکھ پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی ایف آئی آر کے مطابق خاتون لویکا گپتا اور ان کے شوہر سنیام جین 16 جنوری 2024 کو ازدواجی رشتے میں بندھے تھے۔

اہلیہ نے دعویٰ کیا کہ شادی سے قبل سنیام جین اور ان کے خاندان نے ان کے ظاہری دِکھنے، تعلیم اور معاشی احوال سے متعلق متعدد تفصیلات کو چھپایا۔

Express News

چین: والدین نے بچوں کو شادی کیلئے راضی کرنیکا انوکھا طریقہ نکال لیا

Express News

امریکا: پانچ برس سے ناک سے خوراک لینے والی خاتون

ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ شادی کے بعد خاتون کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کے خاوند صرف 12 ویں پاس ہیں جبکہ ان کے بائیو ڈیٹا میں بی کام کی ڈگری درج تھی۔ انہوں نے 18 لاکھ بھارتی روپے آمدنی سے متعلق بھی دھوکے میں رکھا۔

ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا کہ انہوں نے جب شادی کے لیے حامی بھری تو ان کو بتایا گیا تھا کہ سنیام کے گھنے بال ہیں لیکن بعد ازاں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے خاوند گنجے ہیں اور گنج پن چھپانے کے لیے وِگ لگاتے ہیں۔

پولیس اسٹیشن نے صحافیوں کو بتایا کہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے خاوند نے ایک بیرون ملک سفر کے دوران ان کو زد و کوب بھی کیا اور تھائی لینڈ سے بھارت بھنگ لانے کے لیے دباؤ ڈالا۔
