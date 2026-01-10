کراچی اسکواش ٹورنامنٹ: ریفری سے نامناسب رویہ، مصری کھلاڑی  کیخلاف کمیٹی تشکیل

الزامات ثابت ہونے پر مصری کھلاڑی پر  جرمانہ کے ساتھ چند انٹرنیشنل میچز میں شرکت پر پابندی بھی لگ سکتی ہے

زبیر نذیر خان January 10, 2026
پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن( پی ایس اے ) نے کراچی انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ میں ریفری سےنامناسب رویہ اپنانے والے مصری کھلاڑی  کے خلاف کمیٹی تشکیل دے دی۔

 دوران میچ بدتمیزی کرنے اور فیصلےکو تسلیم کرنے سے انکار پر عالمی نمبر15 فیرس ڈیسوکی کے خلاف پاکستانی ریفری سجاد خان نے پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن کو رپورٹ کی تھی۔

ڈی اے کریک کلب میں جاری ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں عالمی انڈر 23 چیمپین اورعالمی نمبر 38 نور زمان کے خلاف میچ کے دوران مصری کھلاڑی نے فیصلے پرسخت غصے کا  اظہارکرتے ہوئے ریفری سے قومیت بھی پوچھی تھی، بار بار تنبہیہ کے باوجود  فیرس کورٹ سے باہرآکر ریفری سے بحث کرتے اور سخت طیش میں چیخ و پکار کرتے رہے۔

 ذرائع کے مطابق  مذکورہ واقعہ کی رپورٹ  پرعالمی اسکواش کھلاڑیوں کی تنظیم کی قائم کردہ  کمیٹی اپنی تحقیقات مکمل کرکے  اپنی سفارشات پیش کرے گی، الزامات ثابت ہونے پر مصری کھلاڑی پر  جرمانہ کے ساتھ چند انٹرنیشنل میچز میں شرکت پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔
