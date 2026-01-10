آئی سی سی انڈر 19 مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 16 ٹیموں نے اپنے حتمی اسکواڈز کا اعلان کر دیا جس کے ساتھ ہی نوجوان کرکٹرز کے اس میگا ایونٹ کے آغاز کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کا یہ 16 واں ایڈیشن 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔
ایونٹ میں روایتی فارمیٹ برقرار رکھا گیا ہے جس کے تحت 16 ٹیموں کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے دوران مجموعی طور پر 41 میچز کھیلے جائیں گے جن میں گروپ مرحلے کے بعد سپر سکس راؤنڈ، سیمی فائنلز اور فائنل شامل ہیں۔
گروپ اے میں ٹورنامنٹ کی سب سے کامیاب ٹیم بھارت شامل ہے جو پانچ بار انڈر 19 ورلڈ کپ جیت چکی ہے۔ اس گروپ میں بھارت کے ساتھ 2020 کے چیمپئن بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اور امریکا کو رکھا گیا ہے، جس سے اس گروپ کو خاصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔
گروپ بی میں میزبان زمبابوے کے ساتھ پاکستان، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ گروپ بھی انتہائی دلچسپ مقابلوں کا مرکز ہوگا، جہاں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان بڑے میچ کی توقع کی جا رہی ہے۔
دفاعی چیمپئن آسٹریلیا گروپ سی میں شامل ہے، جہاں اسے سری لنکا، آئرلینڈ اور جاپان کا سامنا ہوگا۔ آسٹریلوی ٹیم ایک بار پھر ٹائٹل کے دفاع کے لیے مضبوط امیدوار سمجھی جا رہی ہے۔
گروپ ڈی میں جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز، افغانستان اور تنزانیہ شامل ہیں، جس سے یہ گروپ بھی متوازن اور مسابقتی نظر آتا ہے۔ ہر گروپ میں شامل ٹیم نے اپنے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت فرحان یوسف کریں گے، جبکہ اسکواڈ میں عثمان خان، عبدالصبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ زہور، حذیفہ احسن، مومن قمر، محمد سیام، محمد شیان، نقاب شفیق، سمیر منہاس اور عمر زیب شامل ہیں۔ ریزرو کھلاڑیوں میں عبدالقادر، فرحان اللہ، حسن خان، ابتسام اظہر اور محمد حذیفہ شامل ہیں۔
آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 نوجوان کرکٹرز کے لیے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک بڑا موقع ہوگا، جہاں مستقبل کے اسٹارز سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ شائقین کرکٹ کو اس ایونٹ میں سنسنی خیز اور اعلیٰ معیار کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔