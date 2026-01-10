ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کیلیے اسکواڈ میں شامل نہ ہونے پر شبمن گل نے خاموشی توڑ دی

ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹرز نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup

بھارت کے ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان شبمن گل نے آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ 2026 اسکواڈ میں اپنے نام شامل نہ ہونے پر پہلی مرتبہ کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سلیکٹرز کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق شبمن گل کو 15 رکنی ٹی20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا جہاں سلیکٹرز نے شارٹ فارم میں زیادہ جارحانہ اوپننگ آپشنز کو ترجیح دی۔ گل نے آخری پندرہ ٹی20 میچوں میں صرف 291 رنز بنائے تھے جس کی وجہ سے انہیں اس فارمیٹ سے باہر رکھا گیا۔

شبمن گل نے پری پریس کانفرنس میں کہا کہ سب سے پہلے میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں جہاں ہونا چاہیے میں وہیں ہوں اور جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں ملک کے لیے بہترین کارکردگی دکھائے لیکن سلیکٹرز نے جو بھی فیصلہ کیا میں اس کا احترام کرتا ہوں اور ٹی20 ٹیم کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات ہیں۔

گل نے واضح کیا کہ وہ اب قومی ٹیم کے تین میچوں پر مشتمل نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز پر توجہ مرکوز کریں گے جہاں تجربہ کار کھلاڑی ویرات کوہلی اور روہت شرما ان کی معاونت کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 07:58 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |
رجب بٹ کی شادی خطرے میں، سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس کے ساتھ پیغام جاری

رجب بٹ کی شادی خطرے میں، سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹس کے ساتھ پیغام جاری

 Jan 10, 2026 03:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ، پاکستان کے نور زمان کا سفر تمام

Express News

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی 20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ

Express News

برسبین: ٹینس میچ کے دوران دلچسپ واقعہ، ٹرین کے ہارن نے دو مرتبہ کھیل رکوا دیا

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے نمائندگان کی وزیر اعظم سے ملاقات

Express News

بی بی ایل میں ناقص کارکردگی، آسٹریلوی کھلاڑی کی بابر اعظم کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل

Express News

بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل اہم کھلاڑی انجرڈ، شرکت مشکوک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو