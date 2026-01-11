امریکا: 20 برس سے ایک ہی نمبر استعمال کرنیوالا شخص کروڑوں ڈالر جیت گیا

73 سالہ شخص نے بتایا کہ وہ لوٹو 47 گزشتہ 20 برس سے کھیل رہے ہیں

ویب ڈیسک January 11, 2026
امریکا میں 20 برس تک ایک ہی نمبر سیٹ کے ساتھ لاٹری کھیلنے والے شخص نے کروڑوں ڈالر کی لاٹری جیت لی۔

ریاست مشیگن سے تعلق رکھنے والے 73 سالہ شخص (جن کی شناخت واضح نہیں کیا گئی) نے بتایا کہ وہ لوٹو 47 20 برس سے کھیل رہے ہیں تب سے ہی 02-03-12-15-16-33 یہ سیٹ استعمال کر رہے ہیں۔

یہ وہ نمبر تھے جو 13 دسمبر کو ہونے والی قرعہ اندازی کے لیے خریدے گئے ٹکٹ پر درج تھے، جس سے انہوں نے لوٹو 47 کا اب تک کا سب سے بڑا انعام (3 کروڑ 29 لاکھ ڈالر) جیتا۔

ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے ٹکٹ دیکھا تو تین نمبروں کے میچ ہونے کے بعد خیال کیا کہ کم از کم 5 ڈالر تو واپس آئے۔ جب باقی نمبر بھی میچ ہوتے دیکھے تو اپنی آنکھیں صاف کیں اور ٹکٹ کو دوبارہ چیک کیا کیوں کہ جو وہ دیکھ رہے تھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور بتایا لیکن انہیں بھی یقین نہیں آیا۔
