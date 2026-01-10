دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

صارفین نے پولیس یونیفارم کے تقدس پر سوال اٹھاتے ہوئے ویڈیو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا

ویب ڈیسک January 10, 2026
پولیس وردی میں دھرندھر گانے پر ٹک ٹاک وائرل ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید سامنے آئی ہے۔

گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں خاتون پولیس افسر تھانے کے اندر بالی ووڈ فلم دھرندھر کے گانے پر ویڈیو بنارہی تھیں۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر مختلف اکاؤنٹس سے شیئر کی گئی، جس میں ایک خاتون پولیس وردی میں تھانے کے اندر موجود نظر آتی ہیں جبکہ پس منظر میں فلم دھرندھر کا گانا ’فاصلہ‘ چل رہا ہوتا ہے۔

ویڈیو کے ساتھ کیپشنز میں پولیس یونیفارم کے تقدس پر سوال اٹھائے گئے اور بعض صارفین نے اسے پولیس سے جوڑ کر تنقید کا نشانہ بنایا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آئی ویریفائی پاکستان کی ٹیم نے اس وائرل مواد کی جانچ پڑتال کی اور ریورس امیج سرچ کے ذریعے ویڈیو کے اصل ماخذ تک رسائی حاصل کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کسی بھی پولیس فورس سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ وہ کراچی سے تعلق رکھنے والی فیشن ماڈل اور اداکارہ ہیں، اور یہ ویڈیو ایک شوٹ کا حصہ ہے۔

تحقیق میں سامنے آیا کہ مذکورہ خاتون نے خود یہ ویڈیو 12 دسمبر 2025 کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی، جس کے کیپشن میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ یہ محض ایک شوٹ ہے اور اصل پولیس اہلکار اس طرح کے لباس یا ہائی ہیلز استعمال نہیں کرتے۔

اداکارہ کی دیگر پوسٹس اور ویڈیوز سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پولیس وردی صرف ایک کردار کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واضح رہے کہ جس گانے کو ویڈیو میں استعمال کیا گیا، وہ بالی ووڈ فلم دھرندھر کا حصہ ہے، جس پر پاکستان میں مبینہ طور پر پاکستان مخالف بیانیے کے باعث تنقید بھی کی جاچکی ہے۔ اسی تناظر میں اس ویڈیو نے مزید توجہ حاصل کی اور بعض حلقوں نے اسے غلط طور پر پاکستانی پولیس سے جوڑ دیا۔

فیکٹ چیک کے مطابق یہ دعویٰ کہ وائرل ویڈیو میں دکھائی دینے والی خاتون ایک پاکستانی پولیس افسر ہیں، درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اداکارہ ہیں اور ویڈیو ایک مختصر فلم یا شوٹ کا حصہ ہے، اس لیے اس دعوے کو گمراہ کن قرار دیا گیا ہے۔
 
