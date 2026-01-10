لاہور کے علاقے اسلام پوری میں جوڈیشل کمپلیکس کی دوسری منزل سے نوجوان مبینہ طورپر گر کر جاں بحق ہوگیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق جوڈیشل کمپلیکس کی چھت سے گر گرنے کے واقعے میں نوجوان کی ہلاکت پر پولیس نے جائے وقوعہ پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے لیا جس کی شناخت رفاقت علی کے نام سے ہوئی ہے۔
ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ لاہور بار کے الیکشن میں رفاقت علی نامی شہری اپنے کزن کیساتھ ایوان عدل آیا، شہری واش روم کرنے جوڈیشل کمپلیکس کی دوسری منزل پر گیا تھا۔
پولیس کے مطابق سیڑھیوں سے پاؤں پھسلنے کے باعث کمپلیکس کی بیسمنٹ پارکنگ میں جا گرا اور موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔
پولیس نے لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کردیا ہے۔