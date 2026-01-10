سرد موسم میں سسر اور داماد کی باربی کیو پارٹی، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

شاہد آفریدی نے اپنے داماد شاہین آفریدی کے ہمراہ باربی کیو پارٹی کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیں

ویب ڈیسک January 10, 2026
سابق قومی کپتان شاہد خان آفریدی کی اپنے داماد فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ باربی کیو  پارٹی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

شاہد آفریدی نے اپنے داماد شاہین آفریدی کے ہمراہ باربی کیو پارٹی کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیں، تصاویر میں دونوں کرکٹرز کو سرد موسم میں باربی کیو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصاویر میں خاندانی ماحول اور باہمی قربت نمایاں نظر آئی جسے مداحوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔

شاہین شاہ آفریدی اس وقت گھٹنے کی انجری کے باعث ری ہیب کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہفتے سے بولنگ کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

Express News

شاہین آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

شاہین کی صحت یابی اور شاہد آفریدی کے ساتھ ان کے خوشگوار لمحات کی یہ تصاویر مداحوں میں خاصی مقبول ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف تبصروں اور نیک خواہشات کا سلسلہ جاری ہے۔

 
