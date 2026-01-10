آئین شکن اقدامات کے سامنے مؤثر مزاحمت کیلیے وکلا کا کردار ناگزیر ہوگیا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

ہم اپنی جدوجہد میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، تحریک کی کامیابی کیلیے وکلا کو اس میں شامل ہونا ہوگا، حیدرآباد میں خطاب

ویب ڈیسک January 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہماری جہدوجہد کسی کسی فرد یا جماعت کیلیے نہیں بلکہ جمہوریت کی مضبوطی کیلیے ہے اور حقیقی آزادی کیلیے پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ تین روزہ دورہ سندھ کے سلسلے میں دوسرے روز کراچی کے علاقے گڈاپ ٹاؤن سے قافلے کے ہمراہ حیدرآباد روانہ ہوئے جہاں راستے میں انہوں نے سیاسی شخصیت زین شاہ سے ملاقات کی۔

وزیراعلیٰ نے جامشورو اور سپرہائی وے پر عوام سے خطاب بھی کیا بعد ازاں وہ حیدآباد ہائیکورٹ میں منعقد ہونے والے کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے جس میں وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی۔

حیدرآباد ہائی کورٹ میں وکلاء برادری سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم ظلم کے خلاف، آزاد عدلیہ کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر جعلی حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا گیا، جس سے جمہوری اقدار کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت قائم ہے۔

وزیرِ اعلیٰ نے واضح کیا کہ ہماری جدوجہد کسی فرد یا جماعت کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کو مضبوط بنانے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحفظ کی بنیادی  ذمہ داری وکلاء برادری پر عائد ہوتی ہے، اور موجودہ حالات میں یہ ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

خیبرپختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

Express News

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو دورہ سندھ میں سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی ہوگی، شرجیل میمن

وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد متعارف کرائی جانے والی آئینی ترامیم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور ریاستی ڈھانچے کے توازن کو متاثر کر رہی ہیں۔

انہوں نے وکلاء برادری پر زور دیا کہ وہ آئین کی مضبوطی اور عدالتی خودمختاری کے لیے منظم تحریک کا آغاز کریں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن مکمل اور غیرمشروط حمایت فراہم کرے گا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ میں وکلاء کا فعال اور فیصلہ کن کردار ناگزیر ہے تاکہ آئین شکن اقدامات کے سامنے مؤثر مزاحمت کی جا سکے۔

وزیرِ اعلیٰ نے حیدرآباد کی وکلاء برادری کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے بین الصوبائی ہم آہنگی اور آئینی جدوجہد میں باہمی تعاون پر زور دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے پانی کے مسئلے پر پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ فرنٹ فٹ پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی صوبوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |
میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

میرے لیے بگھی لانے والا ہی میرا شہزادہ ہوگا، حریم فاروق کا محبت پر اظہار

 Jan 10, 2026 03:47 PM |

متعلقہ

Express News

اگر کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا، وزیرداخلہ سندھ کا پی ٹی آئی کو پیغام

Express News

آئین شکن اقدامات کے سامنے مؤثر مزاحمت کیلیے وکلا کا کردار ناگزیر ہوگیا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کے کیلیے جو بھی تعاون چاہیے ہم تیار ہیں، وزیربلدیات سندھ

Express News

پی ٹی آئی کا اجازت کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

موسم سرما کی شدت میں اضافے پر سندھ کے تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل

Express News

کراچی میں شدید سردی، درجہ حرارت 8 ڈگری تک پہنچ گیا، مزید کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو