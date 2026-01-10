پشاور: ریگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سی ٹی ڈی اہلکار شہید

شہید اہلکار ثنااللہ کی نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کردی گئی

احتشام خان January 11, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
پشاور:

تھانہ ریگی کی حدود نادرن بائی پاس کھٹری باچہ گل میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) اہلکا ثنااللہ شہید ہوگئے۔

سی ٹی ڈی کے شہید اہلکار ثنااللہ کی نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کردی گئی۔

شہید کی نمازِ جنازہ میں پاک آرمی کے عہدیدار، چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر زاہد اللہ ، ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان ، ایس پی سی ٹی ڈی طارق اقبال خان ، سی ٹی ڈی افسران، شہید کے لواحقین اور دیگر پولیس افسران اور اہلکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

پولیس کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کی، افسران نے شہید کے جسد خاکی پر گلدستے رکھے اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

نماز جنازہ کے بعد شہید کا جسد خاکی پولیس کے اسپیشل اسکواڈ کے ہمراہ ان کے آبائی علاقے ریگی روانہ کیا گیا جہاں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی۔

 
