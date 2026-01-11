ایس آئی ایف سی کی ہم آہنگ حکمتِ عملی سے قومی  معیشت میں مثبت پیش رفت

ایس آئی ایف سی کی بصیرت افروز رہنمائی سے حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری مستحکم اور اقتصادی سرگرمیاں قابلِ رشک ترقی کی جانب رواں ہیں۔
ایس آئی ایف سی کی دانشمند قیادت اور مؤثر معاشی اصلاحات سے پاکستان میں معاشی نظم و ضبط اور صنعتی ترقی کو نئی رفتار حاصل ہو رہی ہے۔
وفاقی وزیرِ تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت نجی شعبے کے ساتھ ہم آہنگی بڑھا کر معاشی بحالی اور اصلاحات کے عمل کو تیز کر رہی ہے۔
حکومت نجی شعبے کی قیادت میں ورکنگ گروپس کے ذریعے معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے لیےاقدامات کر رہا ہے، جبکہ میکرو اکنامک اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔
وزیرِ تجارت نے کہا کہ مہنگائی میں نمایاں کمی، شرحِ سود میں نرمی اور زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری معیشت کی مضبوطی کی واضح علامات ہیں۔
امریکن بزنس کونسل کے صدر اکرم ولی محمد نے ملاقات کو انتہائی تعمیری قرار دیا اور کہا کہ
کاروباری حلقوں میں پاکستان کی اقتصادی سمت پر اعتماد نمایاں حد تک بڑھ گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی نتیجہ خیز سہولت کاری سےحکومت، نجی شعبہ اور عالمی شراکت دار ایک ہم آہنگ اصلاحاتی فریم ورک کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔