تعلیم، روزگار اور آزادی پر پابندیاں، افغان خواتین نے دنیا سے مدد مانگ لی

اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے مطابق افغانستان میں اب بھی تقریباً 22 لاکھ لڑکیاں اسکول جانے سے محروم ہیں

ویب ڈیسک January 11, 2026
facebook whatsup

طالبان کے زیرِ اقتدار افغانستان میں خواتین کو درپیش صنفی امتیاز کے خلاف افغان خواتین نے عالمی سطح پر آواز بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق خواتین کی ایک مشاورتی اور ایڈووکیسی تنظیم نے آٹھ ہفتوں پر مشتمل بین الاقوامی مہم "اب صنفی امتیاز ختم کریں" کا آغاز کر دیا ہے۔

افغان میڈیا چینل آمو ٹی وی کے مطابق اس مہم کا مقصد عالمی برادری کی توجہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو درپیش سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرانا ہے۔

تنظیم کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے تحت خواتین کو عوامی زندگی سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے جبکہ لڑکیوں کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس سے ایک پوری نسل کے مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔

آمو ٹی وی نے برطانوی رکنِ پارلیمنٹ ایلس میکڈونلڈ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ افغان خواتین اور لڑکیاں اس وقت ایک تباہ کن صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، جس پر عالمی سطح پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔

اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے مطابق افغانستان میں اب بھی تقریباً 22 لاکھ لڑکیاں اسکول جانے سے محروم ہیں، جبکہ یو این ویمن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر دس میں سے آٹھ لڑکیاں تعلیم، تربیت اور روزگار کے حق سے محروم ہیں۔

رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیرِ اقتدار علاقوں میں خواتین کو سرعام کوڑے مارنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ماہرینِ بین الاقوامی امور کا کہنا ہے کہ افغان خواتین کی جانب سے صنفی امتیاز کے خلاف عالمی مہم طالبان کے جبر کے خلاف ایک منظم اور جرات مندانہ اقدام ہے، جبکہ مبصرین کے مطابق افغانستان میں خواتین پر پابندیاں نہ صرف انسانی حقوق بلکہ خطے کے استحکام کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بن چکی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ اصغر

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ اصغر

 Jan 11, 2026 11:51 AM |
فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |

متعلقہ

Express News

احتجاج کرنے والا ہر شخص دشمنِ خدا ہے، سزائے موت ہوسکتی ہے؛ ایرانی اٹارنی جنرل

Express News

بل گیٹس نے طلاق کے بعد اہلیہ کے اکاؤنٹ میں خاموشی سے اربوں ڈالر کیوں منتقل کیے؟

Express News

امریکا میں اندھا دھند فائرنگ میں 6 افراد ہلاک؛ دہشتگرد گرفتار

Express News

ایکس پر قومی پرچم میں تبدیلی؛ ایران کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کرنے والے ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کون ہیں؟

Express News

’ہم امریکی نہیں بننا چاہتے‘ گرین لینڈ نے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو