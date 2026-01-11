وزیراعلیٰ خیبر پختونخواہ سہیل آفریدی کا حیدرآباد سے کراچی پہنچنے کے بعد ویڈیو بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں جلسہ تو آج ضرور ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم صبح سوا سات بجے کراچی پہنچے ہیں۔ حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں ہمیں ساڑھے 7 گھنٹے لگے۔
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہمیں جان بوجھ کرکے سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا، یہ لوگ اقتدار کے نشے میں پاگل ہوچکے ہیں۔
سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ کراچی اور حیدر آباد کی عوام بانی پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تین بجے جسلہ گاہ کے لئے روانہ ہونگے۔ جلسہ تو ہوگا انشاءاللہ۔