ہال روڈ مارکیٹ میں ملزمان دُکان داروں سے کروڑوں کا فراڈ کرکے فرار

دکانداروں کی مدعیت میں صغیر، صدام اور فیصل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے

ویب ڈیسک January 11, 2026
facebook whatsup

ہال روڈ مارکیٹ میں دکان داروں سے کروڑوں کی رقم کے فراڈ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق 3 نامزد ملزمان دکانداروں سے 2 کروڑ 86 لاکھ روپے کا فراڈ کر کے فرار ہوگئے۔ متعدد دکانداروں نے بطور امانت دکاندار کے پاس اپنی رقم کاروبار کے لئے رکھوائی تھی۔ 

امانت رکھنے والے دکاندار رقم خرد برد کرکے دو روز قبل فرار ہو گئے۔۔

متاثرہ دکانداروں کی مدعیت میں صغیر، صدام اور فیصل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس پی سِول لائنز نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 

ایس پی سِول لائنز کی ایس ایچ او قلعہ گجر سنگھ کو فوری طور پر ملزمان گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایس پی سِول لائنز چوہدری اثر علی نے کہا کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائیگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ اصغر

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ اصغر

 Jan 11, 2026 11:51 AM |
فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |
دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

دھرندھر گانے کی ٹک ٹاک وائرل ویڈیو، پولیس وردی میں یہ لڑکی کون ہے؟

 Jan 10, 2026 08:13 PM |

متعلقہ

Express News

اگر کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا، وزیرداخلہ سندھ کا پی ٹی آئی کو پیغام

Express News

آئین شکن اقدامات کے سامنے مؤثر مزاحمت کیلیے وکلا کا کردار ناگزیر ہوگیا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کے کیلیے جو بھی تعاون چاہیے ہم تیار ہیں، وزیربلدیات سندھ

Express News

پی ٹی آئی کا اجازت کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

موسم سرما کی شدت میں اضافے پر سندھ کے تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل

Express News

کراچی میں شدید سردی، درجہ حرارت 8 ڈگری تک پہنچ گیا، مزید کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو