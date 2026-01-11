6.8 شدت کا شدید زلزلہ، عوام خوف سے سڑکوں پر نکل آئے

حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور عوام کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی گئی ہے

ویب ڈیسک January 11, 2026
جکارتہ: انڈونیشیا کے تلاؤد جزیرے کے قریب 6.8 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز (جی ایف زیڈ) نے بتایا کہ زلزلہ تلاؤد جزائر کے ساحلی علاقے میں آیا، جس کی گہرائی 77 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔

دوسری جانب انڈونیشیا کے زلزلہ پیما مرکز نے زلزلے کی شدت 7.1 بتائی ہے جبکہ اس کی گہرائی 17 کلو میٹر تھی۔ ادارے کے مطابق زلزلے کے بعد سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے جھٹکے قریبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگ گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ تاہم اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور عوام کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
