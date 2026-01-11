شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوری کے اوائل میں جنوبی کوریا نے ایک اور جاسوس ڈرون شمالی کوریا کی فضائی حدود میں بھیجا، جسے شمالی فوج نے کیپونگ شہر کے قریب مار گرایا۔ جنوبی کوریا نے اس الزام کی تردید کی ہے۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق فوج نے ڈرون کو شمال کی جانب جاتے ہوئے دیکھا اور بعد میں اسے تباہ کردیا۔
ڈرون میں نگرانی کا سامان نصب تھا اور تباہ شدہ ڈرون کے تجزیے سے پتہ چلا کہ اس نے شمالی کوریا کے اہم علاقوں اور سرحدی حدود کی ویڈیوز محفوظ کی تھیں۔
KCNA نے ڈرون کے ملبے کی تصاویر جاری کیں، جن میں پر والا جہاز زمین پر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں کیمرے اور دیگر آلات بھی دکھائے گئے ہیں۔
جنوبی کوریا نے کہا کہ اس کے پاس اس پرواز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور وزیر دفاع آن گیو بیک کے مطابق ڈرون فوج کے ماڈل سے تعلق نہیں رکھتا۔
صدر لی جے میونگ کے دفتر نے بتایا کہ معاملے پر قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی جائے گی اور مشترکہ فوجی-پولیس تحقیقات کی ہدایت دی گئی ہے۔
صدر لی نے کہا کہ اگر ڈرون کو شہریوں نے چلایا تو یہ کوریا جزیرہ نما میں امن اور قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔