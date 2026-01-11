ڈپٹی اسپیکرسندھ اسمبلی کی رہائش گاہ کے قریب دودھ کی دکان میں ڈکیتی

مسلح ملزمان واردات کے بعد باآسانی فرارہوگئے

ویب ڈیسک January 11, 2026
facebook whatsup

ڈپٹی اسپیکرسندھ اسمبلی کی رہائش گاہ کے قریب دودھ کی دکان میں ڈکیتی کی واردات کے دوران چار نامعلوم مسلح ملزمان نقدی اور دیگرسامان لوٹ کر فرارہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق محمودآباد اختر کالونی سیکٹر ڈی میں صبح سویرے مسلح ملزمان نے دودھ کی دکان میں لوٹ مارکی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نامعلوم ملزمان نے واردات انجام دی۔ پہلے ایک ملزم دودھ کی دکان پر اسلحہ لے کر پہنچا۔ بعد میں دوسرا اورپھر تیسرا ملزم بھی دکان پر آگیا۔

مسلح ملزمان نے دودھ خریدنے آنے والے شہری سے بھی لوٹ مار کی، مسلح ملزمان نے دکانداراوردکان کی دراز میں موجود رقم بھی لوٹ لی۔

متاثرہ دکاندارشاہد کے مطابق اس کی دکان کے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید انتھونی کی رہائش بھی ہے۔

واقعہ کے وقت ڈپٹی اسپیکر کی سیکیورٹی پر مامور پولیس موبائل تو موجود تھی لیکن اہلکار نہیں تھے۔ مسلح ملزمان واردات کے بعد باآسانی فرارہوگئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

 Jan 11, 2026 03:06 PM |
پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ چنا

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ چنا

 Jan 11, 2026 12:44 PM |
فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

فیملی تنازعات کے بعد رجب بٹ نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کردیا

 Jan 10, 2026 08:40 PM |

متعلقہ

Express News

اگر کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا، وزیرداخلہ سندھ کا پی ٹی آئی کو پیغام

Express News

آئین شکن اقدامات کے سامنے مؤثر مزاحمت کیلیے وکلا کا کردار ناگزیر ہوگیا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کے کیلیے جو بھی تعاون چاہیے ہم تیار ہیں، وزیربلدیات سندھ

Express News

پی ٹی آئی کا اجازت کے باوجود باغ جناح میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

موسم سرما کی شدت میں اضافے پر سندھ کے تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل

Express News

کراچی میں شدید سردی، درجہ حرارت 8 ڈگری تک پہنچ گیا، مزید کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو