9 مئی کیسز: ریڈیو پاکستان کیس میں پولیس کو نئے شواہد مل گئے

ریڈیو پاکستان کیس میں پولیس کو نئے شواہد مل گئے جب کہ پولیس نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کیس میں ملزم نامزد کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مشاورت شروع کردی۔
ذرائع تفتیشی ٹیم نے کہا کہ انویسٹیگیشن آفیسر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے آئی جی خیبرپختونخوا کو آگاہ کردیا، خیبرپختوا پولیس نے لیگل برانچ سے معاونت مانگ لی۔
ذرائع تفتیشی ٹیم نے کہا کہ پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ کا جائزہ ، مشاورت پر کام شروع کردیا گیا، وزیر اعلی کو کیس میں نامزد کرنے کے حوالے سے کے پی پولیس کا امتحان شروع ہوگیا۔
تفتیشی ٹیم سپلیمنٹری چالان جمع کرنے کی پابند ہوگئی ہے، ریڈیو پاکستان حملے کا کیس تھانہ شرقی میں درج ہے، وزیر اعلی کی موجودگی سے متعلق یو ایس بی پنجاب فرانزک لیب بھجوائی گئی تھی۔
تین روز پہلے پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ پولیس کو موصول ہوئی، گزشتہ روز پولیس نے عدالت میں پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ جمع کروائی۔