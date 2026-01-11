کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ 2026  کا مینز ٹائیٹل مصر کے محمد زکریا نے جیت لیا

فاتح  نے ٹرافی کے ساتھ 20ہزار 9 سو ڈالرز کی انعامی رقم بھی حاصل کی

زبیر نذیر خان January 11, 2026
کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ 2026  کامینز ٹائیٹل عالمی جونیئر چیمپین  مصر کےمحمد زکریا نے جیت لیا۔

پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انعامی رقم2لاکھ 42 ہزار 5سو ڈالرز کا ٹورنامنٹ کے فائنل میں عالمی نمبر 11 مصر کے محمد ذکریانے ہموطن  سیڈ 6عالمی نمبر 14آل ابو العنین کو  دلچسپ مقابلے کے بعد2-3سے شکست دی۔

فاتح  نے ٹرافی کے ساتھ 20ہزار 9 سو ڈالرز کی انعامی رقم بھی حاصل کی،رنر اپ  کو 13ہزار 2سو ڈالر ملے،فائنل میں  وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سید مراد علی شاہ مہمان خصوصی تھے،  کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے بھی فائنل دیکھا۔

 سیمی فائنل  میں محمد زکریا نے ٹاپ سیڈ و عالمی نمبر 4 کریم الجواد کو اپ سیٹ شکست دی تھی، آل ابو العنین نے  سیمی فائنل میں  سابق عالمی چیمپئن و سیڈ 4 انگلینڈ کے عالمی نمبر 9  محمد الشورباگے اور  کوارٹر میں سیڈ2 و عالمی نمبر 7مروان الشورباگے کو ہرا کر اپ سیٹ کیا تھا۔

ٹاپ سی مصر کی امینہ اور فی نے ملائشیا کی سیوا سانگری سبرامبینم کو کو ہرا کر اپنے نام کیا۔
