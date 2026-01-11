پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو پہنچ گئی

پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ منگل 13 جنوری کو بولاوائیو میں امریکا کے خلاف کھیلے گی

ویب ڈیسک January 11, 2026
پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے مسونگو سے بولاوائیو  پہنچ گئی۔

 ٹیم مسونگو سے بولاوائیو روانہ ہو کر بولاوائیو پہنچ گئی جہاں وہ ایونٹ سے قبل اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیموں کے درمیان پہلا وارم اپ میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا جس کے سبب دونوں ٹیمیں بھرپور پریکٹس سے محروم رہیں۔

پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ منگل 13 جنوری کو بولاوائیو میں امریکا کے خلاف کھیلے گی جس میں کھلاڑیوں کو میگا ایونٹ سے قبل اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا۔

واضح رہے کہ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا آغاز 15 جنوری سے ہوگا جبکہ پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ 16 جنوری کو ہرارے میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔

 
