ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، ایرانی صدر

دشمنوں نے سرکاری اور نجی املاک تباہ اورشہریوں کو قتل کرنے کے لیے ملک کے اندراورباہر لوگوں کوتربیت دی ہے، مسعود پزشکیان

ویب ڈیسک January 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز
تہران:

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں جاری ہنگامہ آرائی اور احتجاج پر عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے ان کے خدشات کم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہے۔

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ اگر لوگوں کو تحفظات ہیں تو ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی انتشاری گروپ کو اجازت نہ دیں کہ وہ آئے اور پورے ملک کو خراب کرے۔

نوجوانوں کو مخاطب کرکے انہوں نے کہا کہ وہ ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور دہشت گردوں کے دھوکے میں مت آئیں اور ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس ہنگامہ آرائی میں شامل ہونے سے روکیں، ہم خبردار کر رہے ہیں یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے دشمنوں نے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ لوگوں کے ایک گروپ کو تربیت فراہم کردی ہے تاکہ وہ سرکاری اور نجی املاک کو تباہ کرے اور شہریوں کو قتل کرے۔

صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو ملک میں اتار دیا ہے، ہنگامہ آرائی کرنے والے اور شرپسند احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم احتجاج کرنے والوں کو سن رہے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کے خدشات کم کر رہے ہیں اور ہم کسی بیرونی طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قوم کے درمیان انتشار کا بیچ بوئے۔

صدر مسعود پزشکیان نے عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرنے کا وعدہ کیا اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنےو الے افراد کو دعوت دی کہ بیرونی حمایت سے ہونے والی کشیدگی کے خلاف حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔

مزید پڑھیں

Express News

اگر ملک پر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران

Express News

ملک کے "قومی مفادات" کا دفاع کرنے کیلئے پر عزم ہیں، ایرانی فوج کا اعلان

انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وینزویلا، غزہ اور دیگر ملکوں میں اپنے اقدامات پر شرمندہ ہونا چاہیے۔

صدر نے واضح کیا کہ ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، امریکا اور اسرائیل کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں بچوں کو قتل کیا اور ان شرپسندوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ تباہ کرو اور جلاؤ۔

ایرانی عوام سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے متحد رہیں، کسی بھی شہری کو افراتفری نہیں پھیلانی چاہیے اور کسی انسان کو دوسرے انسان کی جان نہیں لینی چاہیے۔

مسعود پزیشکیان نے ایرانی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا مقصد ہنگامہ آرائی کرنے والوں  اور مسلح دہشت گردوں کے راستے سے الگ کریں۔

ایرانی صدر نے کہا کہ ان کی حکومت ملک میں کرپشن کی جڑوں کے خلاف لڑ رہی ہے، انتظامیہ قوم کے مسائل حل کرنے اور عوامی خدشات کم کرنے کے لیے اقدامات کی ذمہ دار ہے اسی دوران شرپسندوں کی جانب سے امن و امان کو خراب کرنے سے روکنے بھی ان کی ذمہ داری ہے۔

مسعود پزشکیان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا قتل کسی صورت ناقابل قبول ہے اور امریکا اور اسرائیل شرپسندوں کو تربیت دے رہے ہیں اور ان کو تعاون فراہم کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 11, 2026 04:16 PM |
رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

 Jan 11, 2026 03:06 PM |
پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ چنا

پاکستانی میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکاروں کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے، حمیرہ چنا

 Jan 11, 2026 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

احتجاج کرنے والا ہر شخص دشمنِ خدا ہے، سزائے موت ہوسکتی ہے؛ ایرانی اٹارنی جنرل

Express News

بل گیٹس نے طلاق کے بعد اہلیہ کے اکاؤنٹ میں خاموشی سے اربوں ڈالر کیوں منتقل کیے؟

Express News

امریکا میں اندھا دھند فائرنگ میں 6 افراد ہلاک؛ دہشتگرد گرفتار

Express News

ایکس پر قومی پرچم میں تبدیلی؛ ایران کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کرنے والے ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کون ہیں؟

Express News

’ہم امریکی نہیں بننا چاہتے‘ گرین لینڈ نے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو