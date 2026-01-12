ریاض:
سعودی عرب کے معمر ترین شہری نصیر بن رادان الراشد ال وداعی 142 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، جن کے بچوں، پوتے، پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی تعداد 134 ہے اور 110 سال کی عمر میں آخری مرتبہ شادی کی۔
گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق نصیر بن رادان الراشد ال وداعی کو سعودی عرب کا معمر ترین شہری تصور کیا جاتا تھا، جن کی نماز جنازہ سعودی عرب کے جنوبی خطے دہاران ال جنوب میں ادا کی گئی جہاں 7 ہزار سے زائد افراد نے شرکت اور بعد ازاں تدفین ان کے آبائی گاؤں ال راشد میں کی گئی۔
نصیر بن رادان کی پیدائش موجودہ سعودی عرب کے قیام سے پہلے ہوئی تھی اور انہوں نے جدید سعودی ریاست کے بانی شاہ عبدالعزیز سے شاہ سلمان تک ہر حکمران کے دور کو دیکھا۔
ان کی ایک صدی سے زائد عرصے پر مشتمل زندگی ملک میں اہم سیاسی، سماجی اور معاشی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
خاندانی ذرائع نے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ نصیر بن رادان نے اپنی زندگی میں 40 سے زائد حج کیے اور انہیں مذہب سے گہرے عقیدت رکھنے والے شہری کے طور پر جانا جاتا تھا۔
سعودی عرب کے معمر ترین شہری کے بچوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 134 بتائی جاتی ہے اور انہوں نے آخری مرتبہ 110 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور آخری اہلیہ کے ساتھ ان کی ایک بیٹی ہے۔
نصیر بن رادان کے انتقال کی خبر سعودی عرب کے سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی اور انہیں ایمان اور ثابت قدمی کی علامت قرار دیا گیا۔