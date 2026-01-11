شدید دھند کے باعث موٹرویز بند، موٹروے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت

کسی بھی قسم کی رہنمائی یا مدد کے لیے موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے

ویب ڈیسک January 11, 2026
لاہور، فیصل آباد، ملتان اور روہڑی سمیت مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹرویز کو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر بند کر دیا گیا۔

ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم-2 لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کی وجہ سے بند ہے۔

اسی طرح موٹروے ایم-3 فیض پور سے رجانہ، موٹروے ایم-4 فیصل آباد سے ملتان، اور موٹروے ایم-5 ملتان سے روہڑی تک دھند کے باعث مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔

موٹروے ایم-11 لاہور سے سمبڑیال تک بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔

ترجمان کے مطابق موٹرویز کی بندش کا مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔

قومی شاہراہ پر بھی دھند کا راج ہے جہاں میاں چنوں، خانیوال، ملتان، بستی ملوک، لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، ترنڈہ محمد پناہ، اقبال آباد، رحیم یار خان اور صادق آباد میں حدِ نگاہ شدید متاثر ہے۔

موٹروے پولیس نے خبردار کیا ہے کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔

ترجمان نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں جبکہ دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کے اوقات نسبتاً محفوظ ہیں۔

ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں، آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔

کسی بھی قسم کی رہنمائی یا مدد کے لیے موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
