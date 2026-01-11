رحیم یار خان، خواجہ سرا کے قتل کا معمہ حل، پولیس نے 2 روز میں ملزمان گرفتار کر لیے

سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی، ڈی پی او

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

صادق آباد میں خواجہ سرا کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) عرفان سموں کے مطابق پولیس نے دو روز قبل قتل ہونے والے خواجہ سرا کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔

ڈی پی او عرفان سموں نے بتایا کہ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید تفتیشی ذرائع استعمال کیے، جس کے نتیجے میں ملزمان کی شناخت ممکن ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔

گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ قتل میں استعمال ہونے والے شواہد بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پشاور؛ ورسک روڈ پر فائرنگ، خواجہ سرا قتل

Express News

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

ڈی پی او کے مطابق پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ 

انہوں نے کہا کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

 Jan 12, 2026 02:18 AM |
مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 11, 2026 04:16 PM |
رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

رجب بٹ کی اہلیہ ایمان رجب کی اپنی ساس کے ساتھ مبینہ وائس نوٹ لیک ہوگئی

 Jan 11, 2026 03:06 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، سچل پولیس کا رکشہ گینگ کے خلاف بڑا ایکشن، دو زخمیوں سمیت 4 ڈکیت گرفتار

Express News

کراچی، ملیر میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد

Express News

کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی

Express News

کراچی، ڈیفنس میں فلیٹ سے زنجیروں میں قید خاتون بازیاب

Express News

لاہور: گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو ٹوکے مار کر قتل کردیا

Express News

راولپنڈی: گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ڈیڑھ کروڑ مالیت کے زیورات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو