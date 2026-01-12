پنجاب شدید سردی اور دھند کی لپیٹ میں، بھکر میں درجہ حرارت 2 ڈگری تک گر گیا

لاہور:
پنجاب بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے جبکہ مختلف شہروں میں دھند نے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔
بھکر میں درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ تک گرنے کے باعث شہر اور مضافاتی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔
بھکر میں خشک سردی کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر موسمی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، گرم لباس استعمال کرنے اور بچوں و بزرگوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
دوسری جانب ستیانہ شہر اور اس کے گردونواح شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں جہاں حدِ نگاہ محض تین میٹر تک محدود ہو گئی۔
شدید دھند اور سردی کے باعث سڑکیں ویران اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے نظامِ زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے بزرگوں اور بچوں کو شدید سردی سے بچانے پر زور دیا ہے۔
ساہیوال میں بھی شہر اور گردونواح میں گھنی دھند چھائی ہوئی ہے، جس کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔
موٹروے اور نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے پر موٹروے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت جاری کی ہے۔
خوشاب اور اس کے گردونواح میں بھی شدید دھند کا راج ہے جبکہ لاہور–سرگودھا جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ .
دھند کے سبب خوشاب سے دیگر شہروں کو جانے والی مسافر بسیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ .
ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران فوگ لائٹس آن رکھیں، رفتار کم رکھیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک سردی اور دھند کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے، شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔