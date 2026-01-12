پنجاب شدید سردی اور دھند کی لپیٹ میں، بھکر میں درجہ حرارت 2 ڈگری تک گر گیا

شدید دھند اور سردی کے باعث سڑکیں ویران اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
—فوٹو: فائل
لاہور:

پنجاب بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے جبکہ مختلف شہروں میں دھند نے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔

بھکر میں درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ تک گرنے کے باعث شہر اور مضافاتی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔

بھکر میں خشک سردی کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر موسمی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، گرم لباس استعمال کرنے اور بچوں و بزرگوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔

دوسری جانب ستیانہ شہر اور اس کے گردونواح شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں جہاں حدِ نگاہ محض تین میٹر تک محدود ہو گئی۔

شدید دھند اور سردی کے باعث سڑکیں ویران اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے نظامِ زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے بزرگوں اور بچوں کو شدید سردی سے بچانے پر زور دیا ہے۔

ساہیوال میں بھی شہر اور گردونواح میں گھنی دھند چھائی ہوئی ہے، جس کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔

موٹروے اور نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے پر موٹروے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت جاری کی ہے۔

خوشاب اور اس کے گردونواح میں بھی شدید دھند کا راج ہے جبکہ لاہور–سرگودھا جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ .

دھند کے سبب خوشاب سے دیگر شہروں کو جانے والی مسافر بسیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ .

ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران فوگ لائٹس آن رکھیں، رفتار کم رکھیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک سردی اور دھند کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے، شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

 Jan 12, 2026 08:52 AM |
بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

 Jan 12, 2026 02:18 AM |
مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 11, 2026 04:16 PM |

متعلقہ

Express News

ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلاجواز جیل میں رکھیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک آدھے گھنٹے کے دوران مزید 2 جانیں نگل گئی

Express News

جنوری میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات شیڈول میں تبدیلی پر غور

Express News

خیبرپختونخوا؛ سی ٹی ڈی کی جمرود میں کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

9 مئی واقعات، غیرمصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا سخت ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو