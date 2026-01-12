ایران، پُرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی، انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ

ایران نے تاحال ہلاکتوں کی سرکاری تعداد جاری نہیں کی

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
تہران:

ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق دو ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکا میں قائم حقوق انسانی تنظیم ایچ آر اے این اے  کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں جبکہ 10 ہزار 600 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔

یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔

ایران نے تاحال ہلاکتوں کی سرکاری تعداد جاری نہیں کی جبکہ غیر ملکی میڈیا آزادانہ تصدیق سے قاصر ہے۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کے حق میں مداخلت کے اشارے دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی فورسز نے طاقت کا استعمال جاری رکھا تو امریکا خاموش نہیں رہے گا۔

امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی حملوں، خفیہ سائبر ہتھیاروں کے استعمال، سخت پابندیوں اور حکومت مخالف عناصر کو آن لائن مدد فراہم کرنے جیسے آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے۔

گزشتہ شب ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ فوج اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے پاس بہت سخت آپشنز موجود ہیں۔

ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں اور یہ کہ ایران کی قیادت نے ہفتے کے روز ان سے رابطہ کر کے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

ایران کی جانب سے ردعمل انتہائی سخت سامنے آیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی غلط اندازے کی قیمت بھاری ہو گی۔

قالیباف کے مطابق اگر ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے اور بحری جہاز ہمارے جائز اہداف ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

 Jan 12, 2026 08:52 AM |
بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

بنگلادیشی گلوکار تحسن خان اور روزا احمد کے درمیان علیحدگی

 Jan 12, 2026 02:18 AM |
مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

مشہور بھارتی گلوکار 43 برس کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 11, 2026 04:16 PM |

متعلقہ

Express News

ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، ایرانی صدر

Express News

داعش ایک بار پھر نشانے پر، امریکا کا شام میں نیا فوجی آپریشن

Express News

اگر ملک پر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران

Express News

ملک کے "قومی مفادات" کا دفاع کرنے کیلئے پر عزم ہیں، ایرانی فوج کا اعلان

Express News

شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر جاسوس ڈرون بھیجنے کا الزام عائد کردیا

Express News

6.8 شدت کا شدید زلزلہ، عوام خوف سے سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو