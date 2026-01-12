اسلام آباد میں گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر

ویب ڈیسک January 12, 2026
سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی عکاس ہے۔

پاکستان میں گندھارا،موہنجو داڑو،ہڑپہ،کوٹ ڈیجی جیسی قدیم ترین تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کیلئے محفوظ بنانے بنانے کیلئے کوشاں ہے۔

پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلا غ نے بھی کرلیا، عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخ شیشے کے پیچھے حقائق کا روپ دھارے زندہ ہے۔

گیلری میں گندھارا تاریخ کو مصنوعی ذہانت،تھری ڈی ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول میں پیش کیا جاتا ہے۔ گیلری کوریا ہیریٹیج ایجنسی، محکمہ آثارِ قدیمہ پاکستان اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے اشتراک سے بنائی گئی ہے۔

گیلری کا وزٹ کرنے والے یہاں داخل ہوتے ہی خود کو ورچوئل گندھارا دور میں محسوس کرتے ہیں۔

گندھارا گیلری کا رخ کرنے والے ملکی و غیرملکی سیاحوں ، طالبعلموں اور محققین کی طرف سے بھی اس منصوبے کو بھرپور طور پر سراہا جارہا ہے۔

یہ گیلری تاریخ کے طالبعلموں کو گندھارا تہذیب کو سمجھنے میں مدد اور عالمی سطح پرپاکستان کی شناخت کو بہتر بنائے گی
