کراچی میں سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 6 ڈگری تک پہنچ گیا

شہر میں مجموعی طور پر کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا

January 12, 2026
کراچی:

شہر قائد میں بلوچستان کی جانب سے یخ بستہ ہواؤں کے باعث سردی کی شدت برقرار ہے جس کے سبب آج دوسرے روز بھی رواں سیزن کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

کراچی میں سب سے کم درجہ حرارت جناح ٹرمینل پر 6 ڈگری، گلستان جوہراور شاہراہ فیصل پر 9، ماڑی پور میں 10 اور بن قاسم پر 10.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔

شہر میں گزشتہ روز 8.9 ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔

کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خُشک رہے گا، کل کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے جبکہ شمال مشرقی سمت سے 5 تا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خُشک ہوائیں متوقع ہیں۔

آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا میں نمی کا تناسب 15 سے 60 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
