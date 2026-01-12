قطر میں سابق بھارتی نیوی افسر کی دوبارہ گرفتاری، بھارت کیلئے نئی سفارتی مشکل

ماہرین کے مطابق بھارتی فوج کو ماضی میں بھی بدعنوانی، اندرونی کرپشن اور اخلاقی مسائل جیسے الزامات کا سامنا رہا ہے

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

نئی دہلی / دوحہ: قطر میں سابق بھارتی بحریہ کے افسر کمانڈر پورنیندو تیواری کی دوبارہ گرفتاری کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد بھارتی فوج سے متعلق ایک پرانا اور حساس معاملہ ایک بار پھر عالمی سطح پر زیرِ بحث آ گیا ہے۔

بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی وزارتِ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ کمانڈر پورنیندو تیواری کو قطر میں دوبارہ حراست میں لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ انہیں اگست 2022 میں سات دیگر سابق بھارتی نیوی افسران کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2023 میں قطری عدالت نے آٹھ سابق بھارتی بحریہ کے افسران کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس پر بھارت میں شدید تشویش پائی گئی۔ بعد ازاں بھارتی حکومت کی سفارتی کوششوں کے باوجود فروری 2024 میں پورنیندو تیواری کو سنگین الزامات کے باعث بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کڑی تنقید کا شکار  

دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک کیس تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ ساکھ، عسکری تربیت اور داخلی نظم و ضبط پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق بھارتی فوج کو ماضی میں بھی بدعنوانی، اندرونی کرپشن اور اخلاقی مسائل جیسے الزامات کا سامنا رہا ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بیرونِ ملک بھارتی فوجی افسران کی گرفتاریوں نے بھارت کی سفارتی مشکلات میں اضافہ کیا ہے اور اس سے عالمی سطح پر بھارت کی عسکری شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |
معروف بالی ووڈ اداکار کی قابل اعتراض حالت میں درخت پر چڑھنے کی ویڈیو وائرل

معروف بالی ووڈ اداکار کی قابل اعتراض حالت میں درخت پر چڑھنے کی ویڈیو وائرل

 Jan 12, 2026 10:52 AM |
دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

دھرندھر میں فلمی لیاری کہاں بنا؟ پاکستانی مناظر کہاں فلمبند ہوئے؟ جانیے

 Jan 12, 2026 08:52 AM |

متعلقہ

Express News

ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، ایرانی صدر

Express News

داعش ایک بار پھر نشانے پر، امریکا کا شام میں نیا فوجی آپریشن

Express News

اگر ملک پر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران

Express News

ملک کے "قومی مفادات" کا دفاع کرنے کیلئے پر عزم ہیں، ایرانی فوج کا اعلان

Express News

شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر جاسوس ڈرون بھیجنے کا الزام عائد کردیا

Express News

6.8 شدت کا شدید زلزلہ، عوام خوف سے سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو