ہینڈ شیک تنازع کرکٹ کے بعد ٹینس میں بھی مرکز نگاہ بن گیا

برسبین ٹینس کے فائنل میں یوکرینی کھلاڑی کا بیلاروسی حریف سے مصافحہ سے گریز

ویب ڈیسک January 12, 2026
برسبین انٹرنیشنل فائنل میں بیلاروس کی عالمی نمبرون ارینا سبالنکا نے یوکرین کی مارٹا کوسٹیوک کو مات دیکر اپنا دوسرا برسبین ٹائٹل جیت لیا۔

ٹرافی کی تقریب میں سب کی توجہ میچ یا فتح پر نہیں بلکہ رنر اپ مارٹا کی جانب سے ہینڈ شیک نہ کرنے پر مرکوز رہی۔ روس کی افواج کے 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے زیادہ تر یوکرینی کھلاڑی روس اور بیلاروسی حریفوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے گریز کرتے آئے ہیں۔

میچ کے بعد یوکرینی ٹینس اسٹار مارٹا کوسٹیوک نے برسبین میں منتظمین اور فینز کا شکریہ ادا کیا اور یوکرین کے موجودہ حالات بتاتے ہوئے جذباتی ہوگئیں۔

مارٹا کوسٹیوک نے کہا کہ میں روزانہ اپنے دل میں درد کے ساتھ کھیلتی ہوں، میرے ملک میں ہزاروں لوگ بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ منفی 20 سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں لوگوں کو گرم پانی میسر نہیں، میری بہن تین کمبل اوڑھ کر سوتی ہے کیونکہ اس کا گھر بہت ٹھنڈا ہے۔ یہ حقیقت بڑی تکلیف دہ ہے۔

دوسری جانب ارینا سبالنکا کی یہ برسبین ٹینس کے فائنل میں تیسری شرکت تھی، جس میں سے وہ 2 میں ٹرافی ہاتھوں میں اٹھانے میں کامیاب رہی ہیں، انہیں آسٹریلین اوپن ٹائٹل کیلیے بھی مضبوط امیدوار قرار دیا جارہا ہے۔
