آسٹریلیا نے بھارت سمیت چار ممالک کو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ’ہائی رسک‘ کیٹیگری میں ڈال دیا

رپورٹس میں جعلی ڈگریوں اور جعلی تعلیمی دستاویزات کے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup

سڈنی: آسٹریلیا نے بھارتی طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کے قوانین مزید سخت کرتے ہوئے بھارت کو نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے ساتھ ’’سب سے زیادہ خطرے‘‘ (Highest Risk) کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے۔

آسٹریلوی اور بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ معمول کے شیڈول سے ہٹ کر کیا گیا، جس کی وجہ حکام نے ویزا سسٹم میں سامنے آنے والے ’’نئے دیانت داری کے خدشات‘‘ قرار دیے ہیں۔

بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اگرچہ آسٹریلوی حکام نے بھارت کو اس کیٹیگری میں شامل کرنے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، تاہم رپورٹس میں جعلی ڈگریوں اور جعلی تعلیمی دستاویزات کے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکی ٹیرف اور تجارتی معاہدے کی ناکامی، مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوالات

Express News

عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کڑی تنقید کا شکار  

میڈیا کے مطابق اس وقت آسٹریلیا میں موجود تقریباً 6 لاکھ 50 ہزار غیر ملکی طلبہ میں سے لگ بھگ ایک لاکھ 40 ہزار کا تعلق صرف بھارت سے ہے، جبکہ چاروں ممالک مجموعی طور پر 2025 میں داخلہ لینے والے طلبہ کا تقریباً ایک تہائی حصہ بنتے ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی رسک کیٹیگری میں شامل ہونے کے بعد طلبہ کو مالی وسائل، انگریزی زبان کی اہلیت اور تعلیم کے حقیقی مقصد سے متعلق زیادہ سخت دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی، جس سے ویزا پراسیسنگ سست اور مہنگی ہو سکتی ہے۔

آسٹریلوی تعلیمی حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اچانک تبدیلی سے تعلیمی اداروں اور طلبہ دونوں میں بے یقینی پیدا ہو رہی ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حقیقی اور سنجیدہ طلبہ کے لیے آسٹریلیا میں تعلیم کے دروازے بدستور کھلے رہیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

 Jan 12, 2026 01:23 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 12:46 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

ملک میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے پیچھے امریکا اور اسرائیل ہیں، ایرانی صدر

Express News

داعش ایک بار پھر نشانے پر، امریکا کا شام میں نیا فوجی آپریشن

Express News

اگر ملک پر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران

Express News

ملک کے "قومی مفادات" کا دفاع کرنے کیلئے پر عزم ہیں، ایرانی فوج کا اعلان

Express News

شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر جاسوس ڈرون بھیجنے کا الزام عائد کردیا

Express News

6.8 شدت کا شدید زلزلہ، عوام خوف سے سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو