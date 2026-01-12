بھتہ خوری اور فائرنگ کی درجنوں وارداتوں میں ملوث مجرم پولیس مقابلے میں ہلاک

ملزم کا تعلق لیاری گینگ وار جمیل چھانگا گروپ کے بھتہ خور گروپ سے تھا

ویب ڈیسک January 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بھتہ خوری اور فائرنگ کی درجنوں وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ رات گئے ڈسٹرکٹ سٹی میں ہونیوالے پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رات گئے کھارادر پولیس کا دوران پیٹرولنگ لیاری گینگ وار کے کارندوں سے مقابلہ ہوا جس میں فائرنگ تبادلے میں جمیل چھانگا کا بھتہ خور ہلاک ہوگیا۔

ملزم کا تعلق لیاری گینگ وار جمیل چھانگا گروپ کے بھتہ خور گروپ سے تھا. ملزم سے بھتہ کی پرچی, 1 موبائل فون اور 1 پستول بمعہ راؤنڈز برآمد ہوا۔ ملزم کی شناخت شاہزیب کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہوگیا۔

7 روز قبل جیلانی سینٹر کے تاجر کو بھتہ کا میسج ملا تھا اور اب ملزم تاجر کو بھتہ کی پرچی دینے  آرہا تھا۔ ملزم نے 2 مہینے قبل کھارادر میں واقع زیر تعمیر بلڈنگ کے بلڈر کو بھتہ کی پرچی دی تھی اور شدید فائرنگ کرکے مزدوروں کو زخمی کر دیا تھا اور فرار ہوگئے تھے.

ملزم کے ہمراہ دیگر ساتھیوں نے کچھ ماہ قبل کھارادر کے علاقے میں وال چاکنگ بھی کی تھی اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے تھے۔

وزیر داخلہ سندھ نے اس کامیاب کارروائی میں ایس ایس پی سٹی اور انکی جری و بہادر ٹیم کو شاباشی بھی دی۔

ضیاء الحسن لنجار کا کہنا تھا کہ جرائم کے خلاف آپکی کارکردگی عوام کے اعتماد کو مذیت تقویت دیگی۔ امن کی اس دھرتی پر بھتہ خوروں،ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ گروہوں کو پنپنے نہیں دینگے۔

انہوں نے کہا کہ میں جرائم پیشہ گروہوں اور کارندوں کو خبردار کرتا ہوں کہ پولیس تم جیسوں کے خاتمے تک تعاقب میں لگی رہیگی۔ کریک ڈاؤن، چھاپوں اور انٹیلی جینس بیسڈ آپریشن کو مزید تیز کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

ہری پور: نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مشہور ٹک ٹاکر جاں بحق

 Jan 12, 2026 01:23 PM |
رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

رجب بٹ کی پرانی تصاویر وائرل، صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Jan 12, 2026 12:46 PM |
معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

معروف اداکار 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Jan 12, 2026 11:15 AM |

متعلقہ

Express News

ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کو بلاجواز جیل میں رکھیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کراچی؛ بے لگام ہیوی ٹریفک آدھے گھنٹے کے دوران مزید 2 جانیں نگل گئی

Express News

جنوری میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات شیڈول میں تبدیلی پر غور

Express News

خیبرپختونخوا؛ سی ٹی ڈی کی جمرود میں کارروائی، 6 دہشتگرد ہلاک

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

9 مئی واقعات، غیرمصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما کا سخت ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو